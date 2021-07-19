Marmaris'in kırsal mahalleleri tatilcilerle doldu
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Marmaris'in kırsal mahalleleri tatilcilerle doldu

Marmaris'in kırsal mahalleleri tatilcilerle doldu
Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın turistik ilçesi Marmaris'in doğayla iç içe kırsal mahallelerindeki konaklama tesislerinde bayram tatili dolayısıyla yüzde 100 doluluğa ulaşıldı.

MUĞLA'nın turistik ilçesi Marmaris'in doğayla iç içe kırsal mahallelerindeki konaklama tesislerinde bayram tatili dolayısıyla yüzde 100 doluluğa ulaşıldı. 

Marmaris'in kırsal Selimiye, Bozburun, Söğüt, Kumlubük, Çiftlik ve Turgut mahallerinde Kurban Bayramı öncesi tatilci akını yaşandı. Mahallelerdeki nüfus yoğunluğu, artan taleple 10 katına ulaştı. Kırsal mahallerde bulunan 376 küçük çaplı apart otel ve pansiyon tamamen doldu. Başta İstanbul olmak üzere Ankara, Bursa, İzmir, Trabzon, Erzurum ve güneydoğu şehirlerinden gelenler oldu. 

İlçedeki otelde sorumlu müdür Orhan Başarkan, "Pandemi nedeniyle vatandaşlar, doğayla baş başa izole tatil tercih ediyor. Genelde çocuklu aileler tercih ediyor. 1+1 oda fiyatlarımız 1500 liradan başlıyor 2500 liraya kadar çıkıyor. Bayram bizler için çok yoğun geçiyor" diye konuştu.Balıkesir'den tatile gelen bankacı Namık Erdem de "İzmir, Ankara ve İstanbul'da yaşayan üniversite arkadaşlarımızla kararlaştırarak bayram tatilimiz tercihi Selimiye Mahallesi oldu. Çok şirin, izole ve huzurlu bir mahalle. Tercihimizde yanılmamışız. Hep birlikte sade ve doğal güzelliklerin tadını çıkartıyoruz. Bizim için fiyatlar makul ve herkese tavsiye ediyorum" dedi.Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, turistik Bozburun'da 2 bin 15, Söğüt'te 1631, Selimiye'de 1273, Turgut'ta 753, Bayır'da 623 ve Orhaniye'de 1445 yerleşik nüfus belirlendi. 9 günlük tatil kapsamında mahallerin nüfusu, 10 kat arttı. Yol kenarları ve boş araziler ise park edilen araçlarla otoparka döndü.

Marmaris'in kırsal mahalleleri tatilcilerle doldu
Marmaris'in kırsal mahalleleri tatilcilerle doldu
Marmaris'in kırsal mahalleleri tatilcilerle doldu
Marmaris'in kırsal mahalleleri tatilcilerle doldu
Marmaris'in kırsal mahalleleri tatilcilerle doldu
Marmaris'in kırsal mahalleleri tatilcilerle doldu
Marmaris'in kırsal mahalleleri tatilcilerle doldu
Marmaris'in kırsal mahalleleri tatilcilerle doldu
Marmaris'in kırsal mahalleleri tatilcilerle doldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan

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