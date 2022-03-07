Marmaray'da "Neden sevişiyorsunuz" kavgası! Tekme tokat birbirlerine girdiler - Haberler

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Marmaray'da "Neden sevişiyorsunuz" kavgası! Tekme tokat birbirlerine girdiler

Diğer - Güncel
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Marmaray Kartal istasyonu yakınlarında bir yolcunun karşısında oturan çifte "Terbiyesizlik yapmayın, neden sevişiyorsunuz" demesi üzerine yumruk yumruğa kavga çıktı. Diğer yolcuların da kavgayı ayırmaya çalıştığı o anlar cep telefonuyla kaydedildi.

İstanbul'da Marmaray Kartal istasyonunda meydana gelen olayda bir yolcu, karşısında oturan genç çifte "Terbiyesizlik yapmayın, neden sevişiyorsunuz" diyerek sataştı. Gencin de karşılık vermesi üzerine tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

TEKME TOKAT BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Sözcü'nün haberine göre; yumruk yumruğa kavga eden yolcu ve genci diğer yolcular ayırmaya çalıştı. Daha sonra Kartal istasyonuna gelinmesiyle birlikte kapılar açıldı ve genç çift burada indi.

O ANLAR KAMERADA

O anlar başka bir yolcu tarafından saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde kavga anları ve diğer yolcuların onları ayırmaya çalışması görülüyor.

Diğer - Güncel

İstanbul, Marmaray, kavga, Güncel, Haberler

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