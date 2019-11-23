Marmaraereğlisi'nde otomobil devrildi: 3 yaralı
Haberler » Güncel » Marmaraereğlisi'nde otomobil devrildi: 3 yaralı - Haber

Marmaraereğlisi'nde otomobil devrildi: 3 yaralı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

23.11.2019 18:28 | Son Güncelleme: 23.11.2019 18:30
Marmaraereğlisi'nde otomobil devrildi: 3 yaralı

'ın ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Levent Taşkın idaresindeki 34 BN 7301 plakalı otomobil, Marmaraereğlisi-Çorlu kara yolu Fabrikalar mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı ve tarlaya devrildi.

Kazada, sürücü Taşkın ile otomobildeki isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Araçta sıkışan Levent Taşkın, itfaiye ve sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralılar ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Marmaraereğlisi'nde otomobil devrildi: 3 yaralı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et