Marmaraereğlisi'nde koronavirüs tedbirleri Marmaraereğlisi ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Marmaraereğlisi ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, yaptığı açıklamada, ekiplerin ilçede dezenfekte çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Ortak kullanım alanlarının ve vatandaşların sıklıkla temas ettiği yerlerin ilaçlandığını anlatan Ata, şöyle konuştu:

"Tüm dünyada ve ülkemizde de devam eden koronavirüs salgını sebebiyle toplu yerlerde bulunmak ve sokağa çıkma konusunda kısıtlamalar yaşıyoruz. Ancak bu süreç devam ederken, vatandaşlarımız belli mecburiyetler dolayısıyla sokağa çıkmak zorunda kalabiliyor. Vatandaşların ihtiyaçları için dışarı çıktıklarında temasta bulunacakları yerleri dezenfekte ederek onları bu şekilde bulaşma ihtimali olan virüsten korumayı amaçladık."

Kaynak: AA