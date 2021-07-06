Marmara'yı esir alacak! Meteoroloji'den turuncu kodlu uyarı
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Marmara'yı esir alacak! Meteoroloji'den turuncu kodlu uyarı

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Meteoroloji uzmanları, bugün için Marmara Bölgesi'nde 'süper hücre' uyarısında bulundu. Sabah ilk saatlerden itibaren İstanbul ile zamanla Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Zonguldak, Düzce, Bolu ve Kütahya'da kuvvetli (21-50 kg/m2), İstanbul Anadolu Yakası ve Boğaz çevresi, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Adana, Mersin, Osmaniye, K. Maraş'ın batısı, Hatay kıyıları, Eskişehir, Ankara'nın kuzeybatı çevreleri, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ilk saatlerden itibaren İstanbul ile zamanla Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Zonguldak, Düzce, Bolu ve Kütahya'da kuvvetli (21-50 kg/m2); İstanbul Anadolu Yakası ve Boğaz çevresi, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

Sıcaklıkların Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz'de mevsim normallerinin biraz altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

SARI VE TURUNCU UYARI

Meteoroloji, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya ve Düzce için turuncu, Zonguldak, Bolu, Bilecik, Bursa ve Kütahya için sarı uyarıda bulundu.

SARI UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

TURUNCU UYARI NEDİR?

Hava durumu tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

6 TEMMUZ YURTTA HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 33°C Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ilk saatlerden itibaren il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 30°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği

KOCAELİ °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 32°C Az bulutlu

KÜTAHYA °C, 22°C Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Marmara'yı esir alacak! Meteoroloji'den turuncu kodlu uyarı
Meteoroloji'den İstanbul dahil 5 ile turuncu kodlu, 5 ile de sarı kodlu uyarı: Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir
Meteoroloji'den İstanbul dahil 5 ile turuncu kodlu, 5 ile de sarı kodlu uyarı: Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
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