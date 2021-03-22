Marmara Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde kuvvetli yağış ve kar bekleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Marmara Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde kuvvetli yağış ve kar bekleniyor

22.03.2021 17:12 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:55

Marmara Bölgesi'nin doğusunda ve yüksek kesimlerinde, kar ve karla karışık kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Marmara Bölgesi'nin doğusunda ve yüksek kesimlerinde, kar ve karla karışık kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre, yarın Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava bölgeyi etkileyecek.

Bölgenin doğusunda yer alan Sakarya, Kocaeli ve Yalova'da yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'nın yüksek kesimlerinde ise kuvvetli kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Çarşamba ve perşembe bölge genelinde görülecek yağışların, Trakya'da Kırklareli, Edirne, Tekirdağ'da yer yer kar şeklinde etkili olması bekleniyor.

Yağışlı havanın hafta sonu bölgede etkisini kaybedeceği, hava sıcaklıklarının yarından itibaren 4-10 derece azalacağı öngörülüyor.

Bölgede beklenen soğuk hava, yer yer kuvvetli sağanak ve kar yağışları ile kuvvetli rüzgarın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Marmara Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde kuvvetli yağış ve kar bekleniyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Erkeç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ozan Tufan Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Marmara Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde kuvvetli yağış ve kar bekleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 18:02:56. #1.14#
title