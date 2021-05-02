Marmara Üniversitesi Mezun ve Mensupları Derneği, ihtiyaç sahibi bin aileye destek verdi
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Marmara Üniversitesi Mezun ve Mensupları Derneği, ihtiyaç sahibi bin aileye destek verdi

Marmara Üniversitesi Mezun ve Mensupları Derneği, ihtiyaç sahibi bin aileye destek verdi
Anadolu Ajansı / Ayşe Erkeç - Haberler | Güncel

Marmara Üniversitesi Mezun ve Mensupları Derneği (MÜMDER), ramazan ayında ihtiyaç sahibi bin aileye ayni yardım ulaştırdı.

Marmara Üniversitesi Mezun ve Mensupları Derneği (MÜMDER), ramazan ayında ihtiyaç sahibi bin aileye ayni yardım ulaştırdı.

Dernekten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınından dolayı birçok iş yerinin kapalı olması ve onlarca kişinin çalışamaması nedeniyle MÜMDER'in, geçen yıl ramazan ayında kampanya başlatarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım elini uzattığı hatırlatıldı. Açıklamada bu yıl da yardım faaliyetlerini artırarak devam eden derneğin ramazan ayında yaklaşık 1000 aileye ulaştığı belirtildi.

MÜMDER'in söz konusu yardımın finansmanını kendi üyelerinden sağladığı aktarılan açıklamada, "Yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşması için hassasiyet gösteren dernek üyeleri, bu ailelerin tespiti için muhtarlıklarla ortak hareket ediyor. İhtiyaç sahiplerine kullanım kolaylığı sağlanması açısından yardımlar ayni olarak yapılırken, destek gören aileler, MÜMDER üyelerine teşekkürlerini iletiyor" denildi.

Marmara Üniversitesi öğrenci ve mezunları, derneğe üye olmak için üniversitenin resmi web sitesindeki formu doldurarak başvuru yapabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Erkeç

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