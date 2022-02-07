Marmara depremini anlatan tablosunu Soyer'e hediye etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Marmara depremini anlatan tablosunu Soyer'e hediye etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Marmara depremini anlatan tablosunu Soyer'e hediye etti

Çınarcık halkı sakinlerinden Ülkü Büyükçınar, 1999 Marmara depremini anlatan fotoğrafını Belediye Başkanı Numan Soyer'e hediye etti.

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Çınarcık halkı sakinlerinden Ülkü Büyükçınar, 1999 Marmara depremini anlatan fotoğrafını Belediye Başkanı Numan Soyer'e hediye etti.

Büyükçınar, Başkan Soyer'i makamında ziyaret etti. 1999 Marmara Depremi'ne Çınarcık'ta yakalanan ve o günlerle ilgili yağlı boya çalışma gerçekleştiren Büyükçınar, bunu Soyer'e hediye etti. Marmara Depremi'nde büyük acılar yaşandığını ve bunları unutmayacaklarını ifade eden Soyer, hediyesi için Büyükçınar'a teşekkür etti. - YALOVA

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Marmara Depremi, Numan Soyer, Çınarcık, Marmara, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title