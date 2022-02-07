Marmara depremini anlatan tablosunu Soyer'e hediye etti

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Çınarcık halkı sakinlerinden Ülkü Büyükçınar, 1999 Marmara depremini anlatan fotoğrafını Belediye Başkanı Numan Soyer'e hediye etti.

Büyükçınar, Başkan Soyer'i makamında ziyaret etti. 1999 Marmara Depremi'ne Çınarcık'ta yakalanan ve o günlerle ilgili yağlı boya çalışma gerçekleştiren Büyükçınar, bunu Soyer'e hediye etti. Marmara Depremi'nde büyük acılar yaşandığını ve bunları unutmayacaklarını ifade eden Soyer, hediyesi için Büyükçınar'a teşekkür etti. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı - Yerel