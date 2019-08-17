Marmara Depremi'nin 20. yılı

17.08.2019 13:39

"Asrın felaketi" olarak adlandırılan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 20. yılında, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde deprem şehitleri anıldı.

Depremde, 164 kişinin hayatını kaybettiği ilçede, Yeni Mezarlık'ta gerçekleştirilen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından şehitler için dua edildi. Bu sırada vatandaşlardan bazılarının hüzünlendiği ve gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Daha sonra programa katılanlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Etkinliğe, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sadık Eroğlu, İlçe Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Recep Demirel, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Ekin, CHP İlçe Başkanı Suat Ülkü, MHP İlçe Başkanı Çetin Öksüz, belediye meclis üyeleri, depremde yakınlarını kaybeden aileler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA