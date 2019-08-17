17.08.2019 12:41

Sakarya'da, 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler anıldı.

Serdivan Belediyesince, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen ve binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği Marmara Depremi'nin 20. yılında şehitler için anma programı düzenlendi.

Serdivan Mezarlığı girişindeki 17 Ağustos Deprem Şehitliği Anıtı önündeki tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Törende depremde hayatını kaybedenler için dua edilmesinin ardından vatandaşlara helva dağıtıldı.

"Şimdi bu tür afetlere karşı daha güçlüyüz"

Serdivan Kaymakamı Muhsin Çatmadım, törende yaptığı konuşmada, depremlerin hayatın bir gerçeği olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bir deprem bölgesi olduğuna işaret eden Çatmadım, "Bize düşen; depremlere hazırlıklı olmak, bunun için gereken şeyleri hem bireysel anlamda hem de resmi kurum ve kuruluşlar olarak yapmak, hazır olmak." dedi.

Bunun için gereken şeyleri hem bireysel hem de resmi kurum ve kuruluşlar olarak yaptıklarını anlatan Çatmadım, "AFAD yeni baştan teşkilatlandırıldı. Şimdi bu tür afetlere karşı daha güçlüyüz. Devlet olarak kurum ve kuruluşlar olarak daha hazırlıklıyız. İnşallah bir daha yaşamayız ümidini hep beraber paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

"İnsanlarımızı bilgilendirmeye, bilinçlendirmeye çalışıyoruz"

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da depremin üzerinden 20 yıl geçmesine karşın acıların hala tazeliğini koruduğunu belirtti.

Afetlere karşı önceden önlem alınması gerektiğini, belediye olarak çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırdıklarını anlatan Alemdar, "İnsanlarımızı bilgilendirmeye, bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Allah bir daha böyle bir afeti yaşatmasın. Afetlere hazırlıklı ve afet olmadan önlem almayı becerebilen millet olmayı Allah nasip etsin diyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından deprem şehitlerinin mezarlarına karanfil bırakıldı.

Kaynak: AA