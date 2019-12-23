Marmara'da yakalandı: 3.5 metre boyunda, 120 kilo ağırlığında
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Marmara'da yakalandı: 3.5 metre boyunda, 120 kilo ağırlığında

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde balıkçılık yapan Sami Küçük, Marmara Denizi'nde yakalanan 120 kilogram ağırlığındaki dev köpekbalığını tezgahında sergiledi.

23.12.2019 11:07 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:12
Marmara'da yakalandı: 3.5 metre boyunda, 120 kilo ağırlığında

'nin ilçesinde balıkçılık yapan Sami Küçük, 'nde yakalanan 120 kilogram ağırlığındaki dev köpekbalığını tezgahında sergiledi. Yaklaşık 3.5 metre uzunluğundaki köpekbalığını görenler şaşkınlığını gizleyemedi.


Lüleburgaz'da yaşayan balıkçı Sami Küçük, 'ın Şarköy ilçesi açıklarında yakalanan 3.5 metre uzunluğunda, 120 kilogram ağırlığındaki camgöz cinsi köpekbalığını balık tezgahında sergiledi. Yaklaşık 3.5 metre uzunluğundaki dev köpekbalığını gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemezken, Küçük, her yıl balıkçı ağlarına köpekbalığı takıldıkça tezgahında sergilediğini söyledi. Küçük, köpekbalığının kansere ve birçok hastalığa iyi geldiğini belirterek, "Ben her yıl köpekbalığı yakalandıkça Lüleburgazlıların görmesi ve kansere faydalı olmasından dolayı bu cinsi getirmeye çalışıyorum" dedi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA
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