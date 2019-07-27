Marmara'da hava açık

Marmara Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik yaşanmazken sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.

Az bulutlu ve açık havanın hakim olacağı bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA