Marmara Bölgesi, 1 hafta boyunca sıcak havanın etkisinde olacak Meteoroloji, önümüzdeki bir haftalık süreçte Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 5-7 derece üzerinde seyredeceğini duyurdu. İstanbul'da hava 31-34 derece olacak.

Marmara Bölgesi, bir haftalık süreçte sıcak havanın etkisine girecek.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bir haftalık süreçte Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'nın, Basra Alçak Basıncı sebebiyle sıcak havanın etkisinde kalacağı tahmin ediliyor.

Bölgede yağış beklenmezken, havanın genellikle az bulutlu ve açık olması öngörülüyor.

MEVSİM NORMALLERİNİN 5-7 DERECE ÜZERİNDE SEYREDECEK

Bölgede mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren hafta ortasına kadar daha da artacağı ve mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA HAVA 31-34 DERECE OLACAK

İstanbul'da hafta sonundan itibaren bir haftalık süreçte yağış beklenmezken, sıcaklığının 31 ila 34 dereceler arasında seyredeceği öngörülüyor. Kentte havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Kaynak: AA