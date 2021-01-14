Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 8-10 derece azalması bekleniyor
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Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 8-10 derece azalması bekleniyor

14.01.2021 09:31 | Son Güncelleme: 14.01.2021 09:34
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 8-10 derece azalması bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 8-10 derece azalacağı öngörülüyor.

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 8-10 derece azalacağı öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede çok bulutlu hava hakim olacak.

İstanbul ve bölgenin doğusunda aralıklı sağanak bekleniyor. Tekirdağ'ın doğusunda sağanak, gece saatlerinden sonra Edirne'nin güney kesimlerinde karla karışık yağmur tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklıkların hissedilebilir şekilde, 8-10 derece azalacağı öngörülüyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, sabah saatlerinde zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Taşkıran

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