Marmara Bölgesi'nde hafta sonu sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Marmara Bölgesi'nde hafta sonu sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak

25.12.2020 14:27 | Son Güncelleme: 25.12.2020 14:30
Marmara Bölgesi'nde hafta sonu sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak

Marmara Bölgesi genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinde ve yer yer üzerinde olacak.

Sıcaklıkların bölge genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde olacağı tahmin edilirken, hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta boyunca da mevsim normallerinin üzerinde olmaya devam edeceği öngörülüyor.

Hafta sonu Trakya (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) kesiminde, Pazartesi günü ise bölge genelinde yağmur ve sağanak bekleniyor.

Hafta sonu İstanbul ile Trakya kesiminde sıcaklıkların 15 ila 17 derece, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde ise 18 ila 20 derece civarında olacağı bekleniyor.

Bölgede rüzgarın bugün ve yarın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Taşkıran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Gülben Ergen Furkan Palalı Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Ersun Yanal Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Kaza Bakan Hisarcık İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Marmara Bölgesi'nde hafta sonu sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 14:43:33. #1.14#
title