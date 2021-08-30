Marketten televizyon çalan şüpheli yakalandı
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Marketten televizyon çalan şüpheli yakalandı

Marketten televizyon çalan şüpheli yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de bir kişi, marketin önünde bulunan televizyonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Osmaniye'de bir kişi, marketin önünde bulunan televizyonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Rızaiye Mahallesi Musa Şahin Bulvarı üzerinde bulunan bir marketin önündeki televizyonun çalındığını fark eden işyeri çalışanları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Marketin güvenlik kamerasını inceleyen ekipler televizyonu çalan şahsın daha önceden çeşitli suçlardan 24 adet kaydı bulunan M.A. olduğunu tespit etti.

Yapılan saha çalışmalarının ardından fiziki takibe alınan hırsızlık şüphelisi şahıs çaldığı televizyonla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli tahkikat başlatılırken çalınan televizyon ise market çalışanlarına teslim edildi. - OSMANİYE

Marketten televizyon çalan şüpheli yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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