Marketten 'kazı kazan' hırsızlığı kamerada - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Marketten 'kazı kazan' hırsızlığı kamerada

Marketten 'kazı kazan' hırsızlığı kamerada
Demirören Haber Ajansı / Deniz Özen - Haberler | Güncel

SİNOP'ta girdikleri marketten şans oyunu kazı kazan kartı çalıp, ikramiyeyi almaya gelen 2 şüpheli, market sahibinin durumu fark etmesi üzerine polis tarafından yakalandı.

SİNOP'ta girdikleri marketten şans oyunu kazı kazan kartı çalıp, ikramiyeyi almaya gelen 2 şüpheli, market sahibinin durumu fark etmesi üzerine polis tarafından yakalandı. Hırsızlık anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeni Mahallede bir markete giren K. D., ve Ö., S, tezgahın üzerinde bulunan kazı kazan kartlarını çaldı. Marketten ayrılan 2 kişi bir süre sonra kazıdıkları kartlardan çıkan 50 TL'lik ikramiyeyi almak için yeniden markete geldi ve parayı alarak ayrıldı. Kartlarının eksildiğini, fark eden market sahibi Ramazan Gündoğdu, güvenlik kameralarını inceledi ve hırsızlığı fark ederek  polise başvurdu. Polis kamera kayıtlarından kimliklerini belirlediği 2 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Market sahibi Ramazan Gündoğdu, "Marketten kazı kazan kartı çalıp, kazandıkları ikramiyeyi aldılar. Olayı fark edince durumu polise bildirdik. Polis, 2 kişiyi yakaladı" dedi.


Marketten 'kazı kazan' hırsızlığı kamerada

Marketten 'kazı kazan' hırsızlığı kamerada

Marketten 'kazı kazan' hırsızlığı kamerada

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine bombalı saldırı girişiminde bulunan 3 şüpheli tutuklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine bombalı saldırı girişiminde bulunan 3 şüpheli tutuklandı

 Görüntü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdıracak! Stokçular şimdi de marketlerde satış kısıtlaması başlattı

Görüntü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdıracak! Stokçular şimdi de marketlerde satış kısıtlaması başlattı

 Son dakika haberi... İSTANBUL-GÜNGÖREN'DE KUYUMCUNUN SİLAHLI SOYGUN GİRİŞİMİNİ ÖNLEDİĞİ ANLAR KAMERADA

Son dakika haberi... İSTANBUL-GÜNGÖREN'DE KUYUMCUNUN SİLAHLI SOYGUN GİRİŞİMİNİ ÖNLEDİĞİ ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı / Deniz Özen - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title