Marketten hırsızlığa 2 tutuklama
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Marketten hırsızlığa 2 tutuklama

14.01.2021 18:53 | Son Güncelleme: 14.01.2021 18:57
Marketten hırsızlığa 2 tutuklama

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde marketlerden sigara ve içki çaldıkları belirlenen 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde marketlerden sigara ve içki çaldıkları belirlenen 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Çaldıkları sigara ve içkileri daha ucuza başka işletmelere sattığı öğrenilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kuşadası'nda farklı tarihlerde ilçe merkezine uzak mahallelerdeki iş yerlerinden hırsızlık yapılması üzerine, Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Kimlikleri belirlenen 2 şüphelinin adreslerine sabah saatlerinde baskın yapan polis, L.S. ve D.S.'yi saklandıkları evde yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin çaldıkları sigara ve içkileri daha ucuza başka işletmelere sattığı öğrenildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen L.S. ve D.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Marketten hırsızlığa 2 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eşber OKAYER

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