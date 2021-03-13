Markette kız çocuğunu istismar eden yaşlı adamı, kameralar ele verdi
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Markette kız çocuğunu istismar eden yaşlı adamı, kameralar ele verdi

13.03.2021 16:07 | Son Güncelleme: 13.03.2021 16:34

Ankara'da bir markette 10 yaşındaki kız çocuğunu istismar ettiği iddia edilen 62 yaşındaki adam, polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Şahsın, market içerisinde birkaç kez kıza yaklaşıp istismar etmeye kalkıştığı, çocuğun ise uzaklaşmaya çalıştığı görülüyor.

3 gün önce Mamak Aşık Veysel Mahallesi'nde bulunan markette iddiaya göre alışveriş için markette bulunan R.A. S.H.'nın yanına yaklaşarak istismarda bulundu.

İKİ GÜN SONRA YAKALANDI

Bunun üzerine S.H. market çalışanlarının yanına giderek istismar edildiğini söyledi. R.A. ise bu sırada marketten kaçarak, uzaklaştı. İhbar üzerine markete polis ekipleri sevk edildi. Marketin güvenlik kamerasından S.H.'nin, R.A. tarafından istismar edildiği belirlenerek, yaşlı adamın yakalanması için çalışma başlatıldı. Takibe alınan R.A. iki gün sonra yakalanarak, gözaltına alındı. R.A., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan R.A.'nın küçük kızı istimar ettiği anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı. R.A.'nın yanına yaklaştığı S.H.'ye sarılarak, yanağını sıktığı ve küçük kızın tepki göstererek uzaklaştığı görüldü. Ancak R.A.'nın market içerisinde küçük kızı takip ettiği ve birkaç kez daha yanına yaklaştığı görüldü.

"BENİM GELDİĞİMİ ANLAYINCA KAÇTI"

Olay sırasında markette bulunan Hacı Karatay ise şunları söyledi: "Alışveriş yaparken 10 yaşında kızın market çalışanına, 'Biri beni taciz etti' dediğini duydum. Market çalışanına sordum ne olduğunu? 'Abi biri kızı taciz etmiş' dedi. Ben de o esnada 'korkma kızım, kim yaptı bana onu gösterebilir misin?' dedim. O sırada kız çocuğu adamı marketin dışında gördü. Ben de hemen adamın peşine koştum ama adam benim geldiğimi anlayınca kaçtı. Adamı 20 metre kovaladıktan sonra yakaladım. 'Sen kız çocuğuna bunu yapmaya utanmıyor musun?' diye sordum, arada bir boğuşma oldu. O arada esnaf geldi. 'Ne oluyor?' diye sordular. Olayı anlattım. Esnaf, 'O yaştaki adam o hareketi yapmaz, çocuk yalan söylüyordur' dedi. Adamı elimden aldılar, benim üzerime yürüdüler, ben de geri çekilmek zorunda kaldım. Geri markete gittim, hemen polisi falan aradım. O gün saat 03.00'e kadar polise ifade verdik, şahsı tarif etmeye çalıştık. Dün öğlen saatlerinde yakalandığını öğrendik"

Markette kız çocuğunu istismar eden yaşlı adamı, kameralar ele verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (22)
İDAM ŞART: Böyle mahlukatların nefes alması haram idam şart Allah rızası için bunun gibi köpekleri asın yasa çıkarın yok böyle bir şey
Cevap Yaz 1 23 Yayından Kaldır
TR: idam nekadar gerekli bu ülke için
Cevap Yaz 2 26 Yayından Kaldır
SAYGILI: içerde icabına bakarlar.
Cevap Yaz 1 18 Yayından Kaldır
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