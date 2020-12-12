Markette engelli kızı istismar eden sapık, emniyette başkasıyla olan yazışmalarını göstermiş
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Markette engelli kızı istismar eden sapık, emniyette başkasıyla olan yazışmalarını göstermiş

12.12.2020 11:43 | Son Güncelleme: 12.12.2020 12:48

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, sosyal medya hesabından İstanbul Esenler'de bir markette engelli kızı istismar eden sapığın emniyette başka biriyle mesajlaşmalarını gösterdiğini belirterek "Bile bile göre göre yalan söylemiş" ifadelerini kullandı.

İstanbul Esenler'de bir markette engelli çocuğu istismar eden kişi, görüntülerin sosyal medyada hızla yayılması sonrası gözaltına alındı. Sosyal medyada infial yaratan görüntülerin ardından, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent olayla ilgili bir açıklama yaptı. Haluk Levent, gözaltına alınan kişinin, başkasıyla olan mesajlaşmalarını, istismar ettiği engelli kızla yaptığı yazışmalarmış gibi polise gösterdiğini belirtti.

Şüphelinin emniyete yanlış bilgi verdiğini belirten ünlü şarkıcı, "Bile bile göre göre yalan söylemiş. Yani taciz doğru. Ama A.Öztürk emniyete yanlış kişinin mesajlarını göstermiş. Yalan söylemiş. Kız 11 yaşında, leş herif" ifadelerini kullandı.

EMNİYET: KASITLI OLARAK YANLIŞ TEŞHİS VE YÖNLENDİRMEDE BULUNDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden olayla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kazım Karabekir Mahallesi Endülüs Caddesi üzerinde bir iş yerinde gerçekleştiği anlaşılan konu ile ilgili paylaşımda taciz ettiği iddia olunan şahsın A. Ö. olduğu tespit edilmiş, şüpheli şahıs görevlilerimizce İstanbul Bayrampaşa Otogarı'nda yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahsa yaptırılan fotoğraf teşhisinde, şüpheli şahıs, mağdur şahıs ile ilgili görevlileri yanıltmak amacı ile kasıtlı olarak yanlış teşhis ve yönlendirmede bulunmuştur. Devam eden çalışmalarda yaşı küçük mağdur şahsın kimliği tespit edilmiş, ifadesi alınmak üzere Çocuk Büro Amirliğine intikal ettirilmiştir. Konu ile ilgili tahkikat devam etmektedir."

Markette engelli kızı istismar eden sapık, emniyette başkasıyla olan yazışmalarını göstermiş
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