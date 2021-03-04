Markette, boğazına bıçak dayayan husumetlisinden müşteriler ile çalışanlar kurtardı (2)
04.03.2021 14:28 | Son Güncelleme: 04.03.2021 14:33
TUTUKLANDIBursa'nın İznik ilçesinde markette karşılaştığı husumetlisi Hazer G.'nin boğazına bıçak dayadığı gerekçesiyle gözaltına alınan Ali Sırrı Alp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.
TUTUKLANDI
Bursa'nın İznik ilçesinde markette karşılaştığı husumetlisi Hazer G.'nin boğazına bıçak dayadığı gerekçesiyle gözaltına alınan Ali Sırrı Alp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.
Şenol POYRAZ/İZNİK, (Bursa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şenol POYRAZ