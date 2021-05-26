MARKETTE ALIŞVERİŞ YAPAN KADININ GİZLİ FOTOĞRAFINI ÇEKEN ŞÜPHELİ ARANIYOR
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MARKETTE ALIŞVERİŞ YAPAN KADININ GİZLİ FOTOĞRAFINI ÇEKEN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Buca ilçesindeki süpermarkette alışveriş yapan S.A. adlı kadının gizlice fotoğraflarını çeken şüpheli, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

İZMİR'in Buca ilçesindeki süpermarkette alışveriş yapan S.A. adlı kadının gizlice fotoğraflarını çeken şüpheli, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Polis eşkalini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Buca ilçesine bağlı İşçievleri Mahallesi'ndeki süpermarkette alışveriş yapan S.A.'nın yanına, bir erkek yaklaştı. Cep telefonunu çıkaran kişi, S.A.'nın alışveriş yaptığı reyona gelip, sırtı dönükken gizlice fotoğraflarını çekti. Şüpheli daha sonra marketten çıktı. Durumu fark edenlerin uyarısı ile olanları öğrenen S.A., polise gidip, şikayetçi oldu. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine de saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin cebindeki telefonu çıkarıp, sırtı dönük şekilde alışveriş yapan S.A.'ya döndürdüğü ve uzun süre bu şekilde kalması yer alıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

MARKETTE ALIŞVERİŞ YAPAN KADININ GİZLİ FOTOĞRAFINI ÇEKEN ŞÜPHELİ ARANIYOR
MARKETTE ALIŞVERİŞ YAPAN KADININ GİZLİ FOTOĞRAFINI ÇEKEN ŞÜPHELİ ARANIYOR
MARKETTE ALIŞVERİŞ YAPAN KADININ GİZLİ FOTOĞRAFINI ÇEKEN ŞÜPHELİ ARANIYOR
MARKETTE ALIŞVERİŞ YAPAN KADININ GİZLİ FOTOĞRAFINI ÇEKEN ŞÜPHELİ ARANIYOR
MARKETTE ALIŞVERİŞ YAPAN KADININ GİZLİ FOTOĞRAFINI ÇEKEN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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