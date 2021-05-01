Marketlerde gıda harici ürünlerin satışı yasaklandı
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Marketlerde gıda harici ürünlerin satışı yasaklandı

Marketlerde gıda harici ürünlerin satışı yasaklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esnaf Derneği Başkanı Ali İhsan Özdemir, Kütahya'daki zincir marketlerde gıda haricindeki tüm ürünlerin satışının valilik kararı ile yasaklandığını kaydetti.

Esnaf Derneği Başkanı Ali İhsan Özdemir, Kütahya'daki zincir marketlerde gıda haricindeki tüm ürünlerin satışının valilik kararı ile yasaklandığını kaydetti.

Karara uyulmasını isteyen Başkan Özdemir, "Tam kapanma genelgesinde zincir marketler gıda dışında başka ürünlerin satışı yasak olduğu bildirilmesine rağmen hiçbir marketin genelgeye uymadığı görülmektedir. Gıda haricinde her türlü tüketim maddelerinin satıldığı bu marketler zaten rekabet gücü olmayan zor durumda olan esnaf kardeşlerimizi bir hayli üzmektedir. Buradan yetkililere sesleniyorum. Lütfen gerekli denetimlerin yapılarak genelgeye uymayan bu marketlere yasal işlem yapılsın" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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