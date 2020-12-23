Son dakika haber | AFYONKARAHİSAR - Marketin kilitli dolabından 2 cep telefonun çalınması güvenlik kamerasına yansıdı
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Son dakika haber | AFYONKARAHİSAR - Marketin kilitli dolabından 2 cep telefonun çalınması güvenlik kamerasına yansıdı

23.12.2020 13:43 | Son Güncelleme: 23.12.2020 14:06

Gelen son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar'da bir zincir marketin kilitli dolabından 2 cep telefonunu çalan kişi, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Afyonkarahisar'da bir zincir marketin kilitli dolabından 2 cep telefonunu çalan kişi, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Karaman Mahallesi Gazlıgöl Caddesi'ndeki bir zincir marketteki elektronik malzemelerin bulunduğu kilitli dolaptan 2 cep telefonu çalındı. İş yeri çalışanı Selvi Köse, durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlığı gerçekleştiren şüphelinin D.Ş. olduğunu tespit etti.

Karaman'da olduğu belirlenen D.Ş, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüpheli D.Ş'nin, marketin dolabından 2 cep telefonunu alarak cebine koyması yer alıyor.

Son dakika haber | AFYONKARAHİSAR - Marketin kilitli dolabından 2 cep telefonun çalınması güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haber | AFYONKARAHİSAR - Marketin kilitli dolabından 2 cep telefonun çalınması güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haber | AFYONKARAHİSAR - Marketin kilitli dolabından 2 cep telefonun çalınması güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haber | AFYONKARAHİSAR - Marketin kilitli dolabından 2 cep telefonun çalınması güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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