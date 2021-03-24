Son dakika... Markete silahlı saldırı güvenlik kamerasında
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Son dakika... Markete silahlı saldırı güvenlik kamerasında

24.03.2021 10:19 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:39
Son dakika... Markete silahlı saldırı güvenlik kamerasında

Son dakika haberler... Markete silahlı saldırı güvenlik kamerasında Ordu'nun Fatsa ilçesinde bulunan bir markete, otomobil ile gelen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Markete silahlı saldırı güvenlik kamerasında

ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde bulunan bir markete, otomobil ile gelen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yenipazar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobille gelen kimliği belirsiz maskeli kişiler, adreste bulunan markete 5 defa ateş edip kaçtı. Bu sırada marketin önünde bekleyen bir kişi de olaydan son anda kaçarak kurtuldu. Atılan kurşunlar, marketin manav bölümü ile su bidonlarına isabet ederken, o anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Market sahibi Nihat Gülmez ise, kimseyle bir husumetinin olmadığını ifade ederek, kaçan şüphelilerden şikayetçi olduğunu söyledi.

Şüpheli 3 kişi yakalandı

Dün akşam yaşanan saldırı olayı sonrası çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli olan 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son dakika... Markete silahlı saldırı güvenlik kamerasında
Son dakika... Markete silahlı saldırı güvenlik kamerasında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ALTAY

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