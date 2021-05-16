- Şırnak'ta faciadan dönüldü: Markete giden çocuklar, kaza yapan araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu
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- Şırnak'ta faciadan dönüldü: Markete giden çocuklar, kaza yapan araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu

İhlas Haber Ajansı / AYHAN BABAT - Haberler | 3. Sayfa

- Şırnak'ta faciadan dönüldü: Markete giden çocuklar, kaza yapan araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu Şırnak'ın Uludere ilçesinde kamyonet ile pikap çarpıştı.

- Şırnak'ta faciadan dönüldü: Markete giden çocuklar, kaza yapan araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesinde kamyonet ile pikap çarpıştı. Kaza anında bölgede bulunan çocuklar, araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Olay Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 73 FG 413 Toyota Hillux marka pikap ile 47 AK 552 plakalı Ford transit marka araç çarpıştı. Kaza anında markete gitmek için bölgede bulunan çocuklar, araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

- Şırnak'ta faciadan dönüldü: Markete giden çocuklar, kaza yapan araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu
- Şırnak'ta faciadan dönüldü: Markete giden çocuklar, kaza yapan araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu
- Şırnak'ta faciadan dönüldü: Markete giden çocuklar, kaza yapan araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu
- Şırnak'ta faciadan dönüldü: Markete giden çocuklar, kaza yapan araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu
- Şırnak'ta faciadan dönüldü: Markete giden çocuklar, kaza yapan araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu
- Şırnak'ta faciadan dönüldü: Markete giden çocuklar, kaza yapan araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu
- Şırnak'ta faciadan dönüldü: Markete giden çocuklar, kaza yapan araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu
- Şırnak'ta faciadan dönüldü: Markete giden çocuklar, kaza yapan araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu
- Şırnak'ta faciadan dönüldü: Markete giden çocuklar, kaza yapan araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu
- Şırnak'ta faciadan dönüldü: Markete giden çocuklar, kaza yapan araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu
- Şırnak'ta faciadan dönüldü: Markete giden çocuklar, kaza yapan araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu
- Şırnak'ta faciadan dönüldü: Markete giden çocuklar, kaza yapan araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu
- Şırnak'ta faciadan dönüldü: Markete giden çocuklar, kaza yapan araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYHAN BABAT

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- Şırnak'ta faciadan dönüldü: Markete giden çocuklar, kaza yapan araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu - Haberler
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