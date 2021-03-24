Market sepetiyle kapı kapı dolaşıp iyilik dağıttılar
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Market sepetiyle kapı kapı dolaşıp iyilik dağıttılar

24.03.2021 10:05 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:09
Market sepetiyle kapı kapı dolaşıp iyilik dağıttılar

Diyarbakır'da bir grup öğretmen, maddi durumu düşük öğrencilerin ailelerine, aylık gıda kolisi ve kıyafet desteğinde bulundu.

Diyarbakır'da bir grup öğretmen, maddi durumu düşük öğrencilerin ailelerine, aylık gıda kolisi ve kıyafet desteğinde bulundu.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde görev yapan öğretmen Merve Ceylan, bir grup meslektaşı ile ilçedeki dezavantajlı çocuklar için kolları sıvadı. Maddi durumu düşük öğrencileri tespit eden gönüllü öğretmenler, öğrencilerin ailelerine aylık gıda kolisi ile kıyafet desteğinde bulundu. Diyarbakır sokaklarını kapı kapı dolaşan öğretmenler, aileler ve çocuklarıyla tek tek sohbet edip yardımları bıraktı.

Amaçlarının, çocukların acil ihtiyaçlarını gidermek olduğunu belirten Merve öğretmen, bir aylık gıda kolisinin biteceğini fakat kapıyı çalan, dertleriyle dertlenen, çocuğunun başını okşayan bir öğretmenin verdiği güven ve ümit duygusunun kalıcı olduğunu dikkat çekti. - DİYARBAKIR

Market sepetiyle kapı kapı dolaşıp iyilik dağıttılar
Market sepetiyle kapı kapı dolaşıp iyilik dağıttılar
Market sepetiyle kapı kapı dolaşıp iyilik dağıttılar
Market sepetiyle kapı kapı dolaşıp iyilik dağıttılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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