İstanbul Modern'in yetişkinlere yönelik atölye ve seminer programı Atölye Modern, çevrim içi devam ediyor.

İstanbul Modern'den yapılan açıklamaya göre, roman ve hikaye türüne odaklanan "Mario Levi ile Hikaye ve Roman Atölyesi", 8 Aralık'ta başlıyor.

Atölye Modern'in temel seviye programı olan Yaratıcı Yazarlık atölyesini tamamlamış ya da bir roman, hikaye kitabı yazmak isteyen ve kendini geliştirmeyi hedefleyen herkes, programa kayıt yaptırabiliyor.

8 hafta sürecek atölye, yazın çalışmalarını, edebi eserlerin ve yazarlarının kendilerine özgü dillerini, edebiyat akımlarını, farklı edebi türlerden ilham almanın sağlayabileceği olanakları değerlendirmeyi ve katılımcıların yazmakta oldukları ya da yazmayı tasarladıkları çalışmaları işliyor.

Program kontenjanının 17 kişi ile sınırlı olacağı bildirildi.

AA / Salih Şeref - Son Dakika Haberleri

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