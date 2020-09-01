Maria ile Mustafa yayın tarihi belli oldu! Maria ile Mustafa dizisi ne zaman başlıyor? Maria ile Mustafa dizisi oyuncuları kim? Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüplü bir ailenin oğlu Mustafa'nın imkansız aşkını ekrana getirecek. Kapadokya'da çekimleri yapılan Maria ile Mustafa ne zaman başlıyor?

Maria ile Mustafa dizisi ATV'de izleyen karşısına çıkmak için gün sayıyor. Başrollerinde Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent yer alan dizinin yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp üstlendi. Maria ile Mustafa 1. bölüm fragmanı haberimizde. MARİA İLE MUSTAFA NE ZAMAN BAŞLIYOR? Birçok başarılı ismin yer aldığı Maria ile Mustafa dizisinin yayın tarihi belli oldu. Buna göre heyecanla beklenen dizi, 6 Eylül Pazar günü izleyicinin beğenisine sunulacak. MARİA İLE MUSTAFA OYUNCULARI KİM? TV ekranlarının yeni dizisi Maria ile Mustafa'nın başrollerinde Hilmicem İntepe ile Jessica May yer alıyor. Projenin kadrosunda ise; Tamer Levent, Alpay Atalan, Ezgi Çelik, Haki Biçici ve Zeynep Gülmez yer alıyor. MARİA İLE MUSTAFA KONUSU Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahtı Mustafa'nın aşk hikayesini konu alan dizi, bu aşk içinde üst seviyede bir gerilimi, imkansızlığı ve yaşadıkları büyük zorlukları ekranlara taşıyacak. Yapımını NTC Medya'nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, sezonun en iddialı dizisi, "Maria ile Mustafa"nın başrollerini Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent paylaşıyor.