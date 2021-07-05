Margot Robbie, Barbie Rolü Hakkında Konuştu

Margot Robbie, Greta Gerwig'in Barbie filmindeki başrolü hakkında konuştu.

Margot Robbie, Greta Gerwig'in Barbie filmindeki başrolü hakkında .

Bu, Gerwig'in filmi yöneteceğinin ilk onayı anlamına geliyor. İlk olarak 2019'da baş karakter olarak rol alacağı duyurulan Robbie, yapım şirketi LuckyChap Entertainment aracılığıyla yapımcılığını üstlenecek, Gerwig ise kocası ve Marriage Story yönetmeni Noah Baumbach ile birlikte filmin senaristliğini yapacak.

Şu anda filmin tam olarak ne hakkında olacağı belli değil. Gerwig'in son iki filmi Lady Bird ve Little Women'ın ikisi de güçlü bir feminist bakış açısına sahipti, bu nedenle yönetmenin dünyanın en ünlü oyuncaklarından birini ele geçirmesiyle birlikte bu eğilimin devam etmesini bekleyebiliriz. Benzer şekilde, Robbie'nin yapım şirketi kısa süre önce Oscar adayı Promising Young Woman ve Ben Tonya'yı çıkarmıştı

Margot Robbie: "Şimdi entellükel kitleyle birlikte hayran kitlesini gerçekten onurlandırabilir ve ayrıca insanları şaşırtabilir miyiz? Çünkü tüm bunları yapabilir ve düşünceli bir diyaloğu aktarabilirsek o zaman gerçekten tüm silindirlere ateş etmiş oluruz." diyerek filmin beklendiği kadar sakin geçmeyeceği konusunda ipuçları da verdi.

Barbie, Oyuncak Hikayesi serisinde görünmenin yanı sıra birden fazla animasyon filminin konusu olmuştu. Yakında gerçek hayata uyarlanma şeklinde filmi çekilecek olan tek oyuncak da o değil. Daha önceden Lily Collins, Lena Dunham'ın yönettiği bir Polly Pocket filminde oynayacağını duyurmuştu.

serisindeki rolüyle büyük bir hayran kitlesi toplayan Margot Robbie'nin Barbie olarak nasıl bir performans sergileyeceği de büyük bir merak konusu.

Barbie filminin şu anda bir çıkış tarihi yok, ancak The Suicide Squad'ı HBO Max'te, 6 Ağustos'ta ABD'deki sinemalarda ve 30 Temmuz'da İngiltere sinemalarında izleyebilmek mümkün.

Kaynak: Turkmmo