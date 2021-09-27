Ekonomi gündeminde en dikkat çekilen konular arasında yer alan halka arz şirketlerine her geçen gün bir yenisi eklenmekte. Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) halka arz için başvuru yapan firmayla ilgili son durum merak konusu oldu. Maren ne zaman işlem görecek? Maren hisse ne zaman işlem görecek? Maren borsa kodu ve fiyatı ne kadar? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

MAREN HİSSE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin 310 milyon Türk lirasından 410 milyon Türk lirasına artırılması için halka açılma başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanırken Margün Enerji halka arzı 22-23 Eylül tarihlerinde Yıldız Pazar'da işlem görmesi beklenmektedir.

MAREN BORSA KODU VE FİYATI NE KADAR?

Margün enerjinin hisse kodu da MAREN olarak paylaşıldı. Margün enerji halka arzda 1 Türk lirası nominal değerli payların 8,30 Türk lirasından satışa çıkarılması kararlaştırıldı.

Naturel Group çatısı altında yer alan şirketten yapılan açıklamaya göre, 118,03 megavat kurulu güce sahip Margün Enerji, temiz enerji talebinin hızla arttığı bu dönemde iklim dostu yaklaşımlarıyla dünya standartlarında hizmet vererek yurtiçi ve yurt dışında yenilenebilir enerji yatırımlarıyla sürdürülebilir gelecek için Türkiye'nin dünyaya açılan gücü olmayı hedefliyor.

Halka Arz başvurusu SPK tarafından 16 Eylül'de onaylanan şirket, yurtiçinde edindiği tecrübeyi başta İtalya olmak üzere Batı Avrupa ve ABD'ye taşıyarak proje geliştirme ve güneş enerjisi santralleri kurmaya devam etmeyi planlıyor.

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