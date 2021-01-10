Mardin Valisi Mahmut Demirtaş bazı ilçelerde incelemelerde bulundu
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Mardin Valisi Mahmut Demirtaş bazı ilçelerde incelemelerde bulundu

10.01.2021 09:27 | Son Güncelleme: 10.01.2021 09:30
Mardin Valisi Mahmut Demirtaş bazı ilçelerde incelemelerde bulundu

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Ömerli, Yeşilli ve Midyat ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Ömerli, Yeşilli ve Midyat ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Vali Demirtaş, beraberinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Cebrail Aslan ile Yeşilli ilçesinde doğa turizmine kazandırılması hedeflenen Yeşilvadi Deresinde inceleme yaptı.

Ömerli ilçesine geçen Demirtaş, "Bir Dünya Üreten Kadın Projesi" kapsamında 17 dekar alanda 15 lavanta bahçesi oluşturulacak arazide lavanta fidelerini toprakla buluşturdu, can suyu verdi.

Burada şehit güvenlik korucusu baba Mehmet Emin Emen ve oğlu Abdullatif Emen'in kabirlerini ziyaret eden Demirtaş, daha sonra Midyat ilçesinde incelemelerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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