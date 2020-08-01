Mardin Valisi Demirtaş'tan sınırdaki Mehmetçiğe bayram ziyareti
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Mardin Valisi Demirtaş'tan sınırdaki Mehmetçiğe bayram ziyareti

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Kurban Bayramının 2'nci gününde Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde sınır bölgesinde görev yapan askerleri ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Mardin Valisi Demirtaş'tan sınırdaki Mehmetçiğe bayram ziyareti
01.08.2020 18:25 | Son Güncelleme: 01.08.2020 20:21

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Kurban Bayramının 2'nci gününde Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde sınır bölgesinde görev yapan askerleri ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Bayram ziyaretleri kapsamında ilk olarak Nusaybin ilçesinde Suriye sınır hattındaki Hudut Bölük Komutanlıklarını ve Şehit Sözleşmeli Onbaşı Faruk Gezen Hudut Karakolunu ziyaret eden Vali Demirtaş, karşılama mangalarını selamlayarak, milletin huzur ve güvenliği için canı pahasına vatani görevini icra eden Mehmetçiklerin bayramını tebrik etti. 2'nci Hudut Tabur Komutanlığını da ziyaret ederek askerlerle bayramlaşıp bir süre sohbet eden Vali Demirtaş, ardından Nusaybin Kaymakamlığına bayram ziyaretinde bulundu.

Vali Demirtaş'ı, Kaymakamlık ziyaretinde Kaymakam Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan ile kamu kurum amirleri karşıladı. Kaymakam Emrullah Temizkan ve kamu kurum amirleriyle bayramlaşan Vali Demirtaş, karşılamadan sonra kaymakamlık makamına geçerek Nusaybin'in genel durumu hakkında Kaymakam Temizkan'dan brifing aldı.

Daha sonra Vali Demirtaş, Kızıltepe ilçesinde sınırın sıfır noktasında bulunan 11'inci Hudut Bölük Komutanlığını ve Şehit Üsteğmen Fahrettin Çoban Karakoluna geçerek 24 saat gözünü kırpmadan sınırda vatan savunması yapan Mehmetçiklerin Kurban Bayramını kutlayıp, yetkililerden sınır güvenliği hakkında bilgiler aldı. Şehit Üsteğmen Fahrettin Çoban Karakolunda Barış Pınarı Harekatından bu yana tedbir amaçlı görev yapan 112 Sağlık ve UMKE ekiplerinin de bayramını tebrik eden Vali Demirtaş, yürüttükleri fedakarca çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Bayram ziyaretlerinde Vali Mahmut Demirtaş'a Nusaybin Kaymakamı Emrullah Temizkan, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, 4'üncü Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Fatih Gürses, İl Emniyet Müdür Vekili Muhitin İlker Emir ve Nusaybin İlçe Jandarma Komutanı Vekili Binbaşı Birkan Kula eşlik etti. - MARDİN

Kaynak: İHA

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