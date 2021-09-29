Mardin Valisi Demirtaş'a İtfaiye Haftası dolayısıyla ziyaret - Haberler
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Mardin Valisi Demirtaş'a İtfaiye Haftası dolayısıyla ziyaret

AA / Osman Öksüz - Haberler | Güncel
Mardin Valisi Demirtaş'a İtfaiye Haftası dolayısıyla ziyaret

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Hakan Kaplan İtfaiye Haftası dolayısıyla Vali Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti.

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Hakan Kaplan İtfaiye Haftası dolayısıyla Vali Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti.

Kaplan beraberindeki itfaiye personeli ile Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Demirtaş, Kaplan'ın nezdinde halkın can ve mal güvenliği için 24 saat canla başla görev yapan tüm itfaiyeci teşkilatının haftasını kutladı.

İtfaiyecilerin zor şartlarda mesai mefhumu gözetmeden büyük bir özveriyle çalıştığını dile getiren Demirtaş, "İtfaiyecilerimiz ülkemizin farklı noktalarında yaşanan deprem, yangın ve sel felaketlerinde görevini en iyi şekilde yerine getirmek için canla başla çalışarak büyük kahramanlıkların altına imza atıyorlar. Zaman zaman bir canı kurtarmak pahasına ölümü göze alarak büyük fedakarlık gösteren itfaiyecilerimizin haftasını tebrik ediyorum." dedi.

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AA / Osman Öksüz - Son Dakika Haberleri
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