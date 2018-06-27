Mardin Turizm Fakültesine kavuştu

Geçen yıl turizm alanında ülkenin en büyük ulusal organizasyonu olan Ulusal Turizm Kongresine ev sahipliği yapan Mardin Artuklu Üniversitesi'ne bağlı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'nun Turizm Fakültesi'ne dönüştürülmesi, Mardin ekonomisinde hızlı gelişen ve büyüyen Turizm Sektöründe büyük bir sevinçle karşılandı.

Bu kararın, Mardin Artuklu Üniversitesinin şehrin ekonomisinin gelişmesinde ciddi bir yeri olan turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu eğitim, araştırma ve hizmeti geliştirmek için bilgi ve program üretebilmesine katkı sağlayacağını ifade eden Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünü karşılama ve turizm alanında akademik bilgisi yüksek bilim insanı yetiştireceklerini belirtti.

Kurulacak Turizm Fakültesi için Doçent ve Dr.Öğretim üyesi kadrosunun hazır olduğunu ve bir Profesör kadrosunun da ilan sürecinin devam ettiği bilgisini veren Doç.Dr. Lokman Toprak ise fakültenin önümüzdeki eğitim-öğretim yılı için İlahiyat Fakültesi ile ortak "İnanç Turizmi Rehberliği Yüksek Lisans Programı" ve "Mersin Üniversitesi ile de Gastronomi Turizmi Doktora Programına" başvurduğunu, yeni alınacak kadroları yetiştirerek önümüzdeki yıl için "Turist Rehberliği" Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alacaklarını söyledi.

Mardin'in sahip olduğu kültür mirasını koruma bilinci ve duyarlılığının geliştirilerek Turizm Sektörüne yansıtılması konusundaki akademik çabalarının kesintisiz sürdüğünü dile getiren Rektör Ağırakça,

"Şehrimizin sahip olduğu kültürel, mimari ve tarihi potansiyelin azami ölçüde kullanılması ve Mardin ilinin sahip olduğu turistik potansiyelinin farkındalığının artırılması adına Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulunun yeniden yapılandırılarak fakülteye dönüştürülmesi bir gereklilikti. Bunun için her platformda çaba sarf ettik. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

2017-2018 Eğitim ve Öğretim dönemi Akademik Teşvik değerlendirmesinde Yüksek Okul ve Turizm Fakülteleri sıralamasında üçüncü olarak yer alan Mardin Artuklu Üniversitesi bünyesinde; 7 Fakülte, 5 Yüksekokul, 7 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü, 1 Devlet Konservatuarı, Rektörlüğe bağlı 3 bölüm ve 11 Araştırma ve Uygulama Merkezi bulunmaktadır.