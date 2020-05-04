Mardin Ömerli'de bir mahalle karantinaya alındı

Mardin'in Ömerli ilçesinin Çınaraltı Mahallesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Mardin'in Ömerli ilçesinin Çınaraltı Mahallesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun salgınla mücadele konusunda yeni kararlar aldığı, bu kapsamda Çınaraltı Mahallesinde yapılan testlerde 4 kişide sonucun pozitif çıkmasından dolayı söz konusu mahallenin 14 gün süre ile karantinaya alındığı bildirildi.

Kararın üzerine jandarma ekiplerince Çınaraltı Mahallesi giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Kaynak: AA