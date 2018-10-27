Mardin Kırsalından Gelen Çocuklar Kenti Gezdi

Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "Mardin'de Bir Gün Projesi" kapsamında kırsal mahallelerde öğrenim gören öğrencilere yönelik gezi düzenlendi.

Tarihi ve turistik yerleri görmek için Mardin'e gelen Yeşilli Ovaköy İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı'yı makamında ziyaret etti.

Öğrencilerle sohbet eden Milli Eğitim Müdürü Sarı, öğretmenlerden öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin ardından öğretmen ve öğrenciler, Mardin Öğretmenevi, Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı, İl Eğitim Tarihi Müzesi, Şeyh Çabuk Camisi, Mardin Müzesi, Latifiye Camisi, Kasımiye Medresesi ve alışveriş merkezini gezdi.