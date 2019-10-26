Mardin kamışlı'da rus uçağı hareketliliği sürüyor

Mardin kamışlı'da rus uçağı hareketliliği sürüyor

Kamışlı'da Rus uçağı hareketliliği sürüyorSURİYE'nin Kamışlı kentindeki havaalanına, Rus Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların inişi sürüyor.

26.10.2019 19:01
Mardin kamışlı'da rus uçağı hareketliliği sürüyor

Kamışlı'da Rus uçağı hareketliliği sürüyor

SURİYE'nin Kamışlı kentindeki havaalanına, Rus Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların inişi sürüyor.

Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Kamışlı kentindeki, Suriye rejimi kontrolünde olan havaalanında Rus uçağı hareketliliği sürüyor. Önceki gün 50 kişilik asker ve askeri danışmaların bulunduğu uçağın indiği Kamışlı Havaalanı'na bugün de Rus askeri kargo uçağı iniş yaptı.

Kamışlı'ya inen Rus uçaklarının asker taşıdığı öğrenildi. Uçakların iniş ve kalkışları, Nusaybin'den görüntülendi.

Kaynak: DHA

VİDEO: Mardin kamışlı'da rus uçağı hareketliliği sürüyor
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