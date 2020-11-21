Mardin'in "Onur Günü" törenle kutlandı
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Mardin'in "Onur Günü" törenle kutlandı

21.11.2020 15:43 | Son Güncelleme: 21.11.2020 15:58

- Mardin'in "Onur Günü" törenle kutlandı Mardin'in düşman işgali girişiminin direnilerek engellenmesinın yıl dönümü törenle kutlandı.

- Mardin'in "Onur Günü" törenle kutlandı

MARDİN - Mardin'in düşman işgali girişiminin direnilerek engellenmesinın yıl dönümü törenle kutlandı.

101 yıl önce Mardin'in milli mücadele döneminde önce İngilizlerin, daha sonra Fransız komutan Norman önderliğindeki silahlı güçler tarafından işgal girişimi direnerek engellemesinin yıl dönümü nedeniyle düzenlenen '21 Kasım Mardin'in Onur Günü' Hükümet Konağı önünde törenle kutlandı. Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Yeni tip korona virüs tedbirleri alınarak gerçekleştirilen törende günün anlam ve önemini belirten konuşmasını gerçekleştiren Hacı Hamdiye Özdemir Ortaokulu Öğretmeni Ahmet Sidar, asırlardır farklı medeniyetlere kucak açmış olan ve sosyokültürel açıdan büyük zenginlikleri içinde barındıran Mardin ve kalesinin tarih boyunca pek çok devlet tarafından işgal edilmek istendiğini söyledi.

Fransız Komutan Norman önderliğindeki silahlı güçlerin her türlü tehdit ve işgal düşüncesi çok kısa sürede son bulup, şehirdeki kuşatmanın kan dökülmeden bertaraf edildiğini anımsatan Sidar, 21 Kasım'ın "Kurtuluş Günü" olarak değil "Onur Günü" olarak kutlanmaya başlandığını söyledi.

Tedbirler kapsamında sınırlı katılımcıyla gerçekleştirilen törene, Vali Demirtaş'ın yanı sıra vali yardımcıları, Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutan Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdür Vekili Muhittin İlker Emir, Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, kurum müdürleri, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Mardin'in 'Onur Günü' törenle kutlandı
Mardin'in 'Onur Günü' törenle kutlandı
Mardin'in 'Onur Günü' törenle kutlandı
Mardin'in 'Onur Günü' törenle kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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