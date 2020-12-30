Mardin'in neyi meşhur? Mardin'in meşhur olan yemekleri ve içecekleri nedir? Mardin'in nesi meşhur?

Ülkemizde yer alan şehirlerin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri, içecekleri ve yemekleri mevcuttur. Şehirlerimizden birisi olan Mardin'in nesi meşhur, neyi meşhur? Mardin'da yenilebilecek yemekler nelerdir? Mardin'in en meşhur içecekleri nelerdir? Mardin'in en meşhur yemekleri, Mardin'in en meşhur yerleri, turistik bölgesi!

Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur yemekleri ve içecekleri vardır. Bazı illerin az meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise çok fazla şeyi meşhurdur. Peki Mardin'in neyi meşhurdur, Mardin'in nesi meşhur? Mardin'in en meşhur yiyecekleri nelerdir?

MARDİN'İN NEYİ MEŞHUR?

Mardin ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Lebeniye Çorbası

Dobo

Haşu

Zingil

Kahiye Tatlısı

Fikriye

Kiliçe

Mardin Usulü Dizme

Alluciye

İncasiye

Accin

Bello

Kıtel Raha

İkbebet

İrok

Harire Tatlısı

Mırra

Mardin'in en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz. Ayrıca bu meşhur yiyecekler ve içecekler sadece o şehre ait değildir, o bölgenin de meşhur yemekleridir.