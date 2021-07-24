Mardin'e hafta sonu turist akını
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Mardin'e hafta sonu turist akını

İhlas Haber Ajansı / Kübra Nur Atik - Haberler | Kültür Sanat

Mardin'e hafta sonu turist akını Bayram tatilini fırsat bilen turistler, tarihi kent Mardin'e akın etti.

Mardin'e hafta sonu turist akını

MARDİN - Bayram tatilini fırsat bilen turistler, tarihi kent Mardin'e akın etti.

Kültürü ve tarihi dokusuyla Mardin, Güneydoğu'da turizmin gözbebeği haline geldi. Pandemi nedeni ile uzunca bir süre istenilen oranda turisti ağırlayamayan kent, bayram tatilinde turiste doydu. Antalya'dan gelen Emine Kaya, Mardin'in tarihi dokusunun çok güzel olduğunu söyledi. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir yerden bahsettiğini kaydeden Kaya, "Gerçekten çok güzel manzara var, tarihi doku olarak çok hoşuma gitti, çok beğendim. Genel olarak çarşısı ve gümüş telkarileri çok hoşuma gitti. Süryani çöreği var o da çok güzeldi" dedi.

"Mardin'i gece ayrı gündüz ayrı gezin"

Mardin'i çok beğendiği için burada yaşayabileceğini belirten Hatice Aydoğan ise "Turumuz Adıyaman'dan başladı. Diyarbakır, Gaziantep ve Mardin'e geldik. Ama en çok beğendiğim yer Mardin. Sevdim bu bölgeyi, eski Mardin'i ve evlerini çok beğendim. Mistik bir hava var çok değişik bir şehir. İnsanı en çok etkileyen bir şehir, burada yaşamak isterim" diye konuştu.

Gezdiği yerler içinde en çok Mardin'i beğendiğini belirten Haydar Yarayan da "Tarihi çok seven biriyim. Buraya özel 4-5 gün ayırılması gerekiyor, bunu hissettik. Mardin'e kesinlikle gelin. Burası çok farklı bir yer. Diğer gezdiğiniz yerlere Akdeniz ve Ege'ye benzemiyor. Buraya özel tur yapılması gerekiyor Ankara ve İstanbul'dan. Turizm olarak devletin buraya yatırım yapması gerekiyor. Biz gece de gezdik. Turdan gece otele geldik. Çok zamanımız yok. Bugün de gündüz çok fazla serbest zamanımız yok. 5 saatimiz falan var. O yüzden gece de gezdik" şeklinde konuştu.

Gece saat 02.00-03.00'a kadar buradaki mekanların açık olduğunu aktaran Yarayan, "Sürekli bekçi arkadaşlarımız burada güvenliği de sağlıyorlar. Buraları bir gündüz bir de gece görün. Mardin'i her zaman görün" ifadelerini kullandı.

Mardin'e hafta sonu turist akını
Mardin'e hafta sonu turist akını
Mardin'e hafta sonu turist akını
Mardin'e hafta sonu turist akını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kübra Nur Atik

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