Mardin-Derik'te Nevruz Ateşini Kayyum Yaktı

Derik'te Nevruz ateşini kayyum yaktı

Mardin'in Derik ilçesindeki resmi Nuvruz kutlamalarının ateşini Kaymakam ve Belediye Başkanı Hakan Kafkas yaktı. Kafkas daha sonra kutlamaya katılarlarla birlikte halay çekti.

Derik'te, Nevruz bayramı etkinkinlikleri Aydın Ayaydın Öğretmenevi bahçesinde gerçekleştirildi. Derik Kaymakamı ve Belediye başkan vekili Hakan Kafkas, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Şahinkaya, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Seçkin Karadağ, Emniyet Müdürü Murat Sönmez ve çok sayıda vatandaş ile kamu kurum temsilcileri katıldığı etkinlikte, Nevruz ateşini Kafkas yaktı. Nevruz ateşinin üzerinden atlanırken, daha sonra protokol vatandaşlarla davulm-zurna eşliğinde halay çekti. Resmi Nevruz kutlamaları söylenen şarkılarla sona erdi.