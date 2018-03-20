Mardin'deki Elektrik Kesintileri

AK Parti Mardin milletvekilleri Orhan Miroğlu ve Ceyda Bölünmez Çankırı ile AK Parti İl Başkanı Nihat Eri, kentte yaşanan elektrik kesintisi sorunuyla ilgili açıklama yaptı.

Miroğlu, Çankırı ve Eri imzasıyla yapılan ortak yazılı açıklamada, son zamanlarda yaşanan elektrik kesintileri ve kesintilerin yarattığı mağduriyetlerden duydukları rahatsızlık ifade edildi.

Açıklamada şu görüşlere yer verildi.

"Şirket yetkilileri ile değerli bakanlarımız, çiftçilerimiz ve enerji hizmeti alan yurttaşlarımızla beraber zaman zaman kısa vadeli ve kısmen de olsa rahatlatıcı çözümler bulmuş olsak da, bunun yeterli olmadığının ve kalıcı çözüm olması gerektiğinin bilincindeyiz. Bu çerçevede milletvekilleri ve il başkanlığı olarak son iki gündeki girişimlerimizin sonucunu kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın çözüm modeli üzerinde başlattığı çalışmalar dün itibarıyla tamamlamıştır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Berat Albayrak ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba'nın kalıcı bir çözüm için çabalarını yoğunlaştırdıklarını söylemek isteriz."

Konunun AK Parti Grup Toplantısında Başbakan Binali Yıldırım'a da iletildiğinin kaydedildiği açıklamada, sorunun çözümü için girişimlerin sürdürüleceği kaydedildi.