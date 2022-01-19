Mardin'de zincirleme kaza; 3 ölü, 10 yaralı - Haberler
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Mardin'de zincirleme kaza; 3 ölü, 10 yaralı

Mardin'de zincirleme kaza; 3 ölü, 10 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Nezir Güneş - Haberler | Güncel

MARDİN'de yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 5'i TIR, 1'i yolcu otobüsü, 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

MARDİN'de yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 5'i TIR, 1'i yolcu otobüsü, 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Mardin-Şırnak kara yolunun Demiryolu mevkisinde meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 5 TIR ile 2 otomobil ve 1 yolcu otobüsü, birbirine girdi. Araçların hurdaya döndüğü zincirleme kazada 13 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Mardin ve Nusaybin devlet hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan henüz isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza nedeniyle kapanan kara yolu, araçların çekicilerle yoldan kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Yolda trafik kontrollü olarak sağlanıyor.


Mardin'de zincirleme kaza; 3 ölü, 10 yaralı

Mardin'de zincirleme kaza; 3 ölü, 10 yaralı

Mardin'de zincirleme kaza; 3 ölü, 10 yaralı

Mardin'de zincirleme kaza; 3 ölü, 10 yaralı

Mardin'de zincirleme kaza; 3 ölü, 10 yaralı

Mardin'de zincirleme kaza; 3 ölü, 10 yaralı

Mardin'de zincirleme kaza; 3 ölü, 10 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Nezir Güneş - Son Dakika Haberleri

Mardin, Kaza, kar, Ölü, Güncel, Haber

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