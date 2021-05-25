Mardin'de yolda bulunan tilki yavrusu koruma altına alındı
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Mardin'de yolda bulunan tilki yavrusu koruma altına alındı

Mardin'de yolda bulunan tilki yavrusu koruma altına alındı
Anadolu Ajansı / Selahattin Erol - Haberler | Güncel

Mardin'in Midyat ilçesinde, vatandaşlar tarafından yolda bulunan tilki yavrusu, koruma altına alındı.

Mardin'in Midyat ilçesinde, vatandaşlar tarafından yolda bulunan tilki yavrusu, koruma altına alındı.

Midyat Cizre kara yolunda tilki yavrusunu görenler, durumu Midyat Sokak Hayvanlarını Koruma Derneğine (Hay-Der) bildirdi.

Denek üyeleri, tilkiyi bulunduğu yerden alarak Mardin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Hayvan koruma altına alındı.

Dernek Başkanı Zeynel Abidin Erdem, duyarlı vatandaşlar sayesinde tilkinin koruma altına alındığını, tedavisinin ardından doğaya salınacağını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol

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