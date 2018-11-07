Mardin'de Uyuşturucuyla Mücadele Semineri

Mardin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince okul yönetimi ve velilere yönelik, "uyuşturucu ile mücadele" semineri düzenlendi.

Uyuşturucu ile mücadelede farkındalığının arttırılması ve mücadeleye katılımın sağlanmasına yönelik Mardin Aziz Sancar Anadolu Lisesinde düzenlenen seminerde, uyuşturucu maddelerin zararı, çocukların uyuşturucudan uzak tutmanın önemi konusunda bilgilendirme yapıldı.

Uyuşturucu kullanımının küçük yaşlara kadar düştüğü ifade edilen seminerde, bu konuda ailelere büyük görev düştüğü belirtildi.

Seminerde ayrıca hazırlanan görsellerle uyuşturucu madde kullanan kişilerin zamanla bedensel, fiziksel ve zihinsel gelişimlerinin gerilemesi ve ölümcül sonuçlarla ilgili örnekler paylaşıldı.