Mardin'de trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı - Haberler
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Mardin'de trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı

AA / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel
Mardin'de trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

ARTUKLU, MARDİN (AA) - Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.M.Y. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, Kabala Mahallesinde Abdulkadir Özçelik'in kullandığı bisiklete çarptı.

Kazada, ağır yaralanan Özçelik, 112 Acil Servis ekiplerince Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Halil İbrahim Sincar - Son Dakika Haberleri
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