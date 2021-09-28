Mardin'de trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı
AA / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel
Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
ARTUKLU, MARDİN (AA) - Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.M.Y. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, Kabala Mahallesinde Abdulkadir Özçelik'in kullandığı bisiklete çarptı.
Kazada, ağır yaralanan Özçelik, 112 Acil Servis ekiplerince Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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AA / Halil İbrahim Sincar - Son Dakika Haberleri