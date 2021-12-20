Mardin'de trafik kazası: 1 yaralı - Haberler
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Mardin'de trafik kazası: 1 yaralı

Mardin'de trafik kazası: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'in Mazıdağı ilçesi Sürgücü yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil şarampole yuvarlandı, kazada 1 kişi yaralandı.

MARDİN (İHA) - Mardin'in Mazıdağı ilçesi Sürgücü yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil şarampole yuvarlandı, kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Mazıdağı Sürgücü yolunda meydana geldi. 06 BDZ 392 plakalı, otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile şarampole yuvarlandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Otomobilin içinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Mardin'de trafik kazası: 1 yaralı

Mardin'de trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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