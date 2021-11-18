Mardin'de tır devrildi: 1 yaralı

NUSAYBİN, MARDİN (İHA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Ahmet Çoban yönetimindeki 73 FA 316 plakalı tır, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonrası bölgeye sağlık, jandarma ve Nusaybin İtfaiye Amirliği arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Tırda sıkışan sürücü, arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN