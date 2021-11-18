Mardin'de tır devrildi: 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mardin'de tır devrildi: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Mardin'de tır devrildi: 1 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi.

NUSAYBİN, MARDİN (İHA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Ahmet Çoban yönetimindeki 73 FA 316 plakalı tır, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonrası bölgeye sağlık, jandarma ve Nusaybin İtfaiye Amirliği arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Tırda sıkışan sürücü, arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Mardin'de tır devrildi: 1 yaralı

Mardin'de tır devrildi: 1 yaralı

Mardin'de tır devrildi: 1 yaralı

Mardin'de tır devrildi: 1 yaralı

Mardin'de tır devrildi: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title