Mardin'de terör örgütü işbirlikçilerine şafak operasyonu
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Mardin'de terör örgütü işbirlikçilerine şafak operasyonu

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yıldırım-8 Savur operasyonları kapsamında kırsalda terör örgütü mensuplarının imhasına yönelik operasyonlar devam ederken 7 ilçede terör örgütü işbirlikçilerine şafak operasyonu yapıldı, operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

Mardin'de terör örgütü işbirlikçilerine şafak operasyonu
01.09.2020 11:03 | Son Güncelleme: 01.09.2020 11:08

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yıldırım-8 Savur operasyonları kapsamında kırsalda terör örgütü mensuplarının imhasına yönelik operasyonlar devam ederken 7 ilçede terör örgütü işbirlikçilerine şafak operasyonu yapıldı, operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince milis ve işbirlikçilerine yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucu teknik ve fiziki takibe alınan, PKK/KCK terör örgütüne yardım, yataklık yaptığı tespit edilen Artuklu, Derik, Kızıltepe, Mazıdağı, Ömerli, Nusaybin ve Savur ilçelerinde ikamet eden 24 şahsın evine şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu 24 şahıs gözaltına alınırken evlerde ele geçen dijital materyallere el konuldu. - MARDİN

Kaynak: İHA

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